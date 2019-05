Staatssecretaris Harbers weg na debat over misleidende misdaadcijfers

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft zijn functie neergelegd. Hij deed dat tijdens een debat in de Tweede Kamer over fouten in de communicatie over het aantal misdrijven dat wordt gepleegd door asielzoekers. Harbers erkent de blunder en vindt dat hij niet kan aanblijven.

Het aftreden van de Rotterdammer komt niet onverwacht. Hij kondigde het vanmiddag al aan. Hij vertelde dat hij het zichzelf aanrekent dat hij niet om opheldering had gevraagd toen hij onduidelijke cijfers kreeg.

De VVD-er vorige week dinsdag bekend van hoeveel delicten asielzoekers vorig jaar werden verdacht. Het was voor het eerst dat hij die cijfers gaf, na lang aandringen van veel partijen. Van lichte vergrijpen als winkeldiefstal rapporteerde de staatssecretaris precieze aantallen. Maar zware misdrijven schaarde het ministerie onder het kopje 'overig'.

De Telegraaf vroeg op wat er allemaal onder die rubriek viel en toen bleek dat het ging om ernstige delicten als moord en verkrachting. En dat terwijl de politie die cijfers wel apart had aangeleverd. Harbers ontkent dat de getallen expres onder het tapijt zijn geveegd. Maar handig was het niet, moest hij toegeven.

De meeste oppositiepartijen drongen in de Kamer aan op het vertrek van Harbers. PVV-leider Wilders denkt dat de informatie over criminele asielzoekers bewust is weggemoffeld. "Aftreden, dus anders motie van wantrouwen", zei Wilders vooral al op Twitter.

Harbers is de vierde VVD'er die de afgelopen jaren is gesneuveld op het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat in 2010 juist op aandringen van de VVD werd opgetuigd. De ministers Ivo Opstelten (oud-burgemeester van Rotterdam) en Ard van der Steur, en staatssecretaris Fred Teeven gingen hem voor.