WIN kaarten voor Youfone Boxing in de Doelen

Vrijdagavond 7 juni vindt in concert- en congresgebouw de Doelen de eerste editie van Youfone Boxing plaats. Vijf boksers van Team NL gaan de strijd aan tegen boksers uit Ierland. Daarna komt ook onder andere Rotterdammer Stephen Danyo nog in actie. Via RTV Rijnmond kun jij kaarten winnen voor dit unieke boksgala.

Wat moet je doen? Ga naar de Facebookpagina van RTV Rijnmond Sport, en reageer op het bericht over de weg te geven kaarten. Tag de persoon met wie jij 7 juni graag in de Doelen zit, en vergeet niet de Facebookpagina van RTV Rijnmond Sport te liken. We mogen in totaal 5x2 kaarten weggeven.

Stephen Danyo sluit de avond 7 juni af met een acht ronden partij tegen een nog onbekende tegenstander. Eerder komen onder andere Enrico Lacruz, Artjom Kasparian en Delano James al in actie. De avond wordt ingeleid door bokslegende Rudi Lubbers, die in 1973 nog tegen Muhammad Ali in de ring stond.