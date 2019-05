Stichting verrast over stuklopen gesprekken historische scheepswerf

"Iedereen wil deze Koningspoort, ook de wethouder", zegt Van der Meulen. "De aanloop van de gesprekken naar een gevolg waren hoopvol, dus we zijn verrast dat het stuk gelopen is."

De Koningspoort hoorde tot 2017 bij het Maritiem Museum. Dat droeg de werf over aan de gemeente, omdat de werf niet langer rendabel was. De gemeente besteedde de exploitatie vervolgens uit aan de STBK en gaf geld mee op de werf tot 1 mei open te houden.

Afgelopen maandag werd duidelijk dat de gemeente Rotterdam er geen geld meer insteekt. Van der Meulen had nog aangeboden om het tijdelijke beheer met één jaar door te zetten. "Maar onder de huidige condities die de gemeente biedt kan dat niet", zegt hij.

Scheepshelling

De scheepshelling heeft dringend onderhoud nodig, zegt Van der Meulen. "De helling is zo kwetsbaar dat wij niet verantwoord kunnen doorgaan gezien de staat waarin de helling nu verkeert. Er is 55 duizend euro nodig voor het eerste jaar onderhoud. Dat kunnen wij als stichting niet dragen. De werf is eigendom van de gemeente, dus vinden we het logisch dat de gemeente een rol speelt in dat onderhoud."

Volgens wethouder Said Kasmi waren er afspraken tussen de gemeente en de stichting over het opstellen van een businessplan om de werf levensvatbaar te houden. "Dat is hen helaas ondanks alle inspanningen niet gelukt. Voor ons houdt het hierbij op." Wel dankt de wethouder de stichting voor de inspanningen in de afgelopen periode.

De Koningspoort wordt komende tijd ontmanteld. Een sleuteloverdracht aan de gemeente volgt daarna. "Als wij hier de zaken opgeruimd hebben, de schepen van het terrein hebben, het gereedschap in orde hebben gebracht en alle administratie hebben afgerond, gaan we de sleutel terugbrengen."