Koolwijk blikt vooruit op cruciaal duel met RKC: 'Terugvallen op je eigen kwaliteiten'

Voor Excelsior wacht woensdagavond een cruciaal duel met RKC Waalwijk in de play-offs. Na de 2-1 nederlaag van afgelopen zondag, moeten de Kralingers in eigen huis in ieder geval winnen van de Waalwijkers, om degradatie te vermijden.

Met die belangen is de druk voelbaar voor de spelers van Excelsior, vertelt aanvoerder Ryan Koolwijk. "Dat lijkt me logisch, dit is een belangrijke wedstrijd voor de club en elke speler voor zichzelf. Je moet blijven terugvallen op je eigen kwaliteiten. We hebben de laatste weken veel scorend vermogen laten zien, daar zullen we het van moeten hebben morgen."

"RKC zal hier gaan voor de counter", blikt Koolwijk vast vooruit op het duel van woensdagavond. "Wij moeten vlijmscherp zijn dat we niet onder het balverlies lijden, zoals in de eerste wedstrijd. De kansen die wij krijgen moeten we afmaken, in Waalwijk had het ook zomaar 1-2 kunnen zijn als je scherper bent voor de goal", besluit de aanvoerder.

Kijk hierboven naar het volledige interview met Ryan Koolwijk van verslaggever Sjoerd de Vos. Excelsior-RKC Waalwijk start woensdagavond om 18:30 uur en is natuurlijk live te volgen in Radio Rijnmond Sport.