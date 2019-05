Rotterdammers staan in de rij voor volkstuintje

Volkstuintjes zijn immens populair. Ook in Rotterdam is het dringen geblazen voor een eigen stukje groen op een volkstuin. Wachttijden voor een stuk grond lopen dan ook flink op. Bij de Volkstuinvereniging van het Eiland Van Brienenoord hebben ze zelfs een inschrijfstop afgekondigd.

Het tuinieren op het Eiland van Brienenoord is het beste van twee wereld, vertellen meerdere volkstuinders. "Ik woon in een flat en heb daar alleen een balkon. Hier heb je alle vrijheid. Je zit hier aan de rivier. Je bent midden in de stad, maar toch buiten. Dat is het leuke hier", legt Willem uit, die al sinds 1986 bij de Volkstuinvereniging is te vinden.

"Het gaat net zoals op de camping: 'Hé, ben jij er ook weer?'", vertelt tuinder Marcel. "Dat trekt mij op zich niet hoor, want ik bemoei me met niemand hier. Maar zo onder mensen die ook bezig zijn met die moestuin of vegetatie, gaat het automatisch."

Mensen die het ook wel wat lijkt, hebben pech. Vanwege de inschrijfstop zullen er voorlopig geen nieuwe gezichten bijkomen op de volkstuinvereniging. Of toch wel? "Als ze een leuk bod op mijn huisje doen, dan kunnen ze het nemen", zegt Willem. "Dan moet het wel een heel leuk bod zijn!"

Maar al gauw krabbelt hij terug. "Ik ben nog lang niet van plan om weg te gaan."