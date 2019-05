Justitie looft beloning uit voor oplossing van moord op Poolse vrouw uit Schiedam

Wie vermoordde de Poolse Iwona Galla op 6 mei 2003? De inwoonster van Schiedam werd op die dag dood gevonden in een huis aan de Vuurdoorn in Naaldwijk. Het coldcaseteam van de politie heropent de zaak en hoopt op tips over de dader. Justitie looft een beloning uit van 20 duizend euro voor de gouden tip, zo is bekend gemaakt in Opsporing Verzocht.

De 31-jarige Iwona was twee jaar eerder vanuit het zuidwesten van Polen naar Nederland gekomen om geld te verdienen. Ze gaat aan de slag in de kassen van het Westland. Ze ontmoet een Poolse man en woont met hem samen aan de Edisonstraat in Schiedam.

Ze vindt een manier om nog sneller geld te verdienen dan de tuinbouwsector haar kan bieden. Ze vindt werk als hennepknipster. Op 6 mei 2003 gaat Iwona in Naaldwijk aan het werk in het huis van een Poolse vriendin. Als de vriendin haar stiefzoon van 9 naar school brengt, is Iwona met geweld om het leven gebracht.

De politie vermoedt dat er iemand het huis is binnengedrongen om de hennep te stelen. De dader zou niet op de aanwezigheid van Iwona hebben gerekend. Als de Poolse hem tegenkomt is er een worsteling ontstaan die zij niet overleeft. Vermoedelijk is het de dader dus niet om Iwona gegaan, maar om de wiet. Hij is er na de moord vandoor gegaan met gedroogde wiettoppen en een aanzienlijk geldbedrag.