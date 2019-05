Robot BEP leert kinderen programmeren

Twee jonge Rotterdamse ondernemers ontwikkelden robot BEP. "We wilden een robot maken waaraan kinderen hun eigen karakter kunnen geven", zegt Niels de Jong. "Emotie en gevoel staan in het middelpunt, in plaats van het laten knipperen van een lampje of het laten draaien van een motortje."

De robot wordt geleverd als bouwpakket met zeker dertig onderdelen. "Het is net een puzzel", zegt Joël van Wijngaarden. "Er zitten verschillende kleurtjes in en die kan je zelf in elkaar zetten." Daarna kan het programmeren van onder meer de ogen, wenkbrauwen en oogleden beginnen. Zo kunnen de kinderen de robot een eigen karakter geven. Ook qua uiterlijk kan BEP net zo worden versierd als de kinderen zelf willen.

Technisch en sociaal

"We vinden de combinatie van techniek en het sociale aspect heel belangrijk", zegt het tweetal. "Het sociale valt steeds meer weg en techniek neemt steeds meer toe. We willen dit op een leuke en educatieve manier meer terugbrengen, waardoor mensen die goed zijn met techniek en bouwen ook het sociale meekrijgen."

De robot is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Niels en Joël hopen dat BEP in de toekomst wijd verspreid wordt binnen het onderwijs. "Dat zouden we hartstikke tof vinden, zeker omdat we voor de kinderen en de docenten iets willen bijdragen."