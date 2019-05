Accountantsorganisatie: 'Kwart eredivisieclubs staat op rand van financiële afgrond'

Een kwart van de eredivisieclubs staat op het randje van de financiële afgrond. Excelsior is daar een voorbeeld van, meldt de Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants (NBA). Die heeft een open brief aan de KNVB gestuurd en stelt voor om in de licentievoorwaarden het eigen vermogen op te schroeven.

Naast Excelsior noteerden ook ADO Den Haag, FC Twente, FC Utrecht en Roda JC een negatief vermogen over het seizoen 2017-2018. Excelsior leed vorig seizoen bijna 8 ton verlies, blijkt uit cijfers van de beroepsorganisatie, en staat bijna anderhalf miljoen euro in het rood. Volgens de NBA spelen onzekere factoren, zoals wel of geen promotie of degradatie, een grote financiële rol. Excelsior komt woensdagavond in actie tegen RKC Waalwijk, tijdens de halve finales van de play-offs.

Ferry de Haan, algemeen directeur van Excelsior, vindt de reactie van de NBA overtrokken. "Iedereen weet wat voor resultaten wij de laatste twee jaar gedraaid hebben, dat is geen geheim", begint De Haan tegenover RTV Rijnmond. "Dat daar een negatief eigen vermogen tegenover staat klopt ook, maar dat je dan aan de rand van de financiële afgrond zou staan gaat me iets te ver."

"Volgens mij sta je dat pas als je niets meer kan betalen, en dat is niet aan de orde", gaat De Haan verder. "Ik ga zeker niet zeggen dat het financieel rozengeur en maneschijn is bij Excelsior, maar deze brief van de NBA is een beetje een overtrokken reactie en een populistische uitspraak."