Arrestaties bij grote politiecontrole in de Drechtsteden

De politie heeft dinsdag in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht verkeerscontroles gehouden die waren gericht op onder meer drugshandel en witwassen. Voor de actie zijn zo'n 100 controleurs ingezet in de buurt van de op- en afritten van de A15 en de A16. Bij de actie zijn drie verdachten opgepakt. Twee agenten raakten gewond bij een achtervolging in Hendrik-Ido-Ambacht.

De agenten, boa's, douaniers en belastingcontroleurs zochten naar auto's van mensen die bekend zijn bij de diverse instanties. Met automatische nummerplaatherkenning werden eventuele verdachte voertuigen ontdekt en aan een controle onderworpen.

Controleurs keken onder meer in verborgen ruimtes van de auto's. Op die manier kon een drugsdealer worden opgepakt. Er lagen drugs en 400 euro cash in zijn auto. Er zijn twee prostituees ontdekt die mogelijk illegaal in ons land waren. De afdeling Prostitutie en Mensenhandel is ingelicht.

Verder nam de politie een vrachtwagen in beslag genomen. De vrachtwagenchauffeur zelf kreeg van de politie een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs.

De Belastingdienst nam naar aanleiding van de controles in Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht in totaal drie auto’s in beslag. Ook is voor bijna 18.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd.

Bij een van de controles in Hendrik-Ido-Ambacht is een auto er met hoge snelheid vandoor gegaan. De politie zette de achtervolging in. De politieauto ramde daarbij een bus. Twee agenten moesten zich laten behandelen in het ziekenhuis. De inzittende van de vluchtende auto zijn later opgepakt in Zwijndrecht.