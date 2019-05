Rotterdamse politiek collectief boos op 'incapabel' Warmtebedrijf

De frustratie loopt hoog op als de gemeenteraad van Rotterdam dinsdag in commissieverband spreekt over de problemen bij het Warmtebedrijf Rotterdam, naast de Hoekse Lijn wellicht het grootste hoofdpijndossier van de stad. “Ik snap uw boosheid, hier zit een balende wethouder”, zei verantwoordelijk wethouder Van Gils, die in de openbaarheid weinig antwoorden kon geven over het hoe en waarom van het opnieuw vertraagde project.

Begin dit jaar ging de gemeenteraad, onder grote druk van het Warmtebedrijf, akkoord met een investering van 118 miljoen euro in de aanleg van een warmteleiding naar Leiden. Daarmee zouden huishoudens en bedrijven tussen de Rotterdamse haven en Leiden verwarmd kunnen worden met restwarmte uit de haven. "Een goed idee, maar de uitvoering is beroerd", zei Van Gils.

Ook de provincie Zuid-Holland werd partner in de investering. Een paar maanden later bleek dat de aanleg van de leiding tot zeker volgend jaar gaat duren, omdat het Warmtebedrijf nog geen akkoord had met de gemeente Leiden over de locatie van de Leiding. En dat terwijl de directie van het Warmtebedrijf een snel akkoord van Rotterdam eiste, om nog dit jaar te beginnen.

"Het probleem ligt bij Leiden, zij hebben het tracé nog niet klaar", zegt Van Gils. "Maar bij die gemeente was niet bekend dat de tijdsdruk zo hoog was." Daaruit concludeerde raadslid Gerben Vreugdenhil dat het Warmtebedrijf dit niet goed gecommuniceerd heeft: "Zij zijn de enige echte schuldige, want zij wisten dat ze op dat moment de informatie van Leiden moesten hebben. Het is een incapabel bedrijf dat keer op keer faalt."

Opstappen Weber

Twee weken geleden stapte gedeputeerde Han Weber op, omdat hij de provincie Zuid-Holland cruciale informatie over het project niet heeft toegestuurd, maar wat die informatie is krijgt de gemeente Rotterdam niet te horen. "Ik kan niet zeggen wat er instaat en of wij het hebben", zegt Van Gils. "Want de provincie heeft daar geheimhouding opgelegd. Ik ben daar ook ongelukkig mee en het is ongemakkelijk. Doe niet zo moeilijk zou je denken."

"Zo kan ik mijn werk als volksvertegenwoordiger niet doen, als alles geheim is. Ik word hier een beetje moe van", verzucht raadslid Aart van Zevenbergen (SP). Zijn collega Ellen Verkoelen (50Plus) vindt ook dat Rotterdam deze informatie, als partner van Zuid-Holland in dit project hoort te krijgen: "Dit gaat niet over de kleur van het papier, dit is cruciale informatie. Anders stapt Weber niet op."

"Wij zijn veruit de grootste aandeelhouder. Ik vind het onbegrijpelijk dat de provincie niet transparant is", concludeert Dennis Tak (PvdA). Wat Verkoelen betreft moet de gemeente Rotterdam stoppen met het Warmtebedrijf. "Dit gaat niet meer goedkomen, laten we een nieuw bedrijf neerzetten en het regelen, dat gaat niet lukken met deze projectorganisatie."

In beslotenheid vergaderde de commissie verder, want net als Zuid-Holland legt Rotterdam op een groot deel van dit dossier geheimhouding. "Het gaat om financiële risico's van Rotterdam en dus is het niet verantwoord om dit in de openbaarheid te bespreken", meent Van Gils.