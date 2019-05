Actiegroep: Museum Rotterdam heeft de neiging om bepaalde groepen voor te trekken

Het was bijna een guerilla-actie. Twee activisten die in alle vroegte vier grote posters plaatsten. De twee, een man en een vrouw, waren vermomd met een panty over het hoofd.

De posters laten een deel van multicultureel Rotterdam zien. "Dit is ook Rotterdam", staat er in grote letters op te lezen. Want dat mist nog in dit museum.



"Dit museum pretendeert dat ze een volledige presentatie weergeven van Rotterdam en de geschiedenis van de stad", legt een van de actievoerders uit.

Het standaardverhaal van de stad



"Maar we zagen vooral de spullen en het standaardverhaal van de stad.", vult de ander aan. "Het bordje 'Joden Verboden' hebben we al zo vaak gezien en overal gehoord. Maar onze geschiedenis van de stad kom je hier niet tegen."

Op dit moment staat bij Museum Rotterdam de expositie Party People in de schijnwerpers. Maar ook dat is de actievoerders niet genoeg. "Dit gaat weer alleen over de techno- en de house-scene", legt de man uit. "Maar andere groepen, zoals de hiphop-scene wordt gewoon genegeerd."

'Surinamers en Kaapverdianen ontbreken'



"Je ziet bijvoorbeeld niks over de Kaapverdiaanse gemeenschap die hier naartoe is gekomen. Datzelfde geldt voor de Surinaamse gemeenschap. Dat zijn voorbeelden van hele stukken Rotterdam die hier niet voorkomen. En dat terwijl het museum zegt dat ze heel Rotterdam representeren."

De actievoerder wil niet zeggen dat het Museum 'te wit is'. "Maar het heeft wel de neiging om zich steeds toe te trekken naar een bepaalde bevolkingsgroep."

Volgens de twee actievoerders, dat zichzelf ook wel een 'kunstenaarscollectief' noemt, zitten er ongeveer 20 mensen achter het protest. "Dan gaat het van mensen die de foto's uitkiezen tot mensen die plakken", legt een van de twee uit.

Gesprek met directie

"Er zijn ook groepen die in gesprek gaan met de directie, maar wij hebben nu voor actie gekozen."

Museum Rotterdam heeft nog niet kunnen reageren op de actie van 'Dit is ook Rotterdam'.