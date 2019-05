Komend seizoen twee degradanten Eredivisie

De aanpassing, die onderdeel uitmaakt van de zogeheten 'veranderagenda' van de KNVB, zou in eerste instantie pas vanaf het seizoen 2020/2021 in gaan. De nieuwe regeling betekent ook dat voortaan niet alleen de kampioen maar ook de nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie zal promoveren. In het huidige seizoen had dit betekent dat Sparta direct was gepromoveerd ten koste van De Graafschap.

Feyenoord mogelijk later in KNVB-beker



Buiten deze veranderingen wordt ook de structuur van de KNVB-beker aangepast, waarin clubs met Europese verplichtingen pas bij de laatste 32 hoeven in te stromen. Dit zou ook voor Feyenoord gelden mits zij de groepsfase van de Europa League bereiken. Daarnaast worden clubs die op natuurgras spelen extra gecompenseerd middels de verdeelde mediagelden. Hierdoor worden Eredivisionisten aangemoedigd om natuurgras te verkiezen boven kunstgras.