Kunstproject moet Vlaardingse brug gezellig maken

De palen bij het viaduct onder de Trekkade in Vlaardinger-Ambacht krijgen een bijzonder uiterlijk.

De palen bij het viaduct onder de Trekkade in Vlaardinger-Ambacht krijgen een bijzonder uiterlijk. Er komen namelijk panelen op met teksten die gemaakt zijn van dakpangruis. Die teksten vormen samen een gedicht.

"Dit is in het kader van het kunstproject Het Ritme van de Wijk", legt kunstenares Dong Ye Kloppenburg uit. Ze slaat ondertussen met een hamer op een dakpan, om het rode dakpangruis te creëren. "Met de gedichten gaan we de wijk opfleuren."

Dat dakpangruis komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat heeft namelijk te maken met de wijk, die volgens Kloppenburg bekend staat om de rode dakpannen. "Daarom wilden we ze erin verwerken."

Stickervellen

Dat dakpangruis blijft natuurlijk niet zomaar plakken, daar zijn stickervellen voor gemaakt. "De letters snijden we uit, waardoor je een sjabloon krijgt. Die leg je dan op het paneel en dan kan het dakpangruis erop geplakt worden." Een heel gepriegel, maar "je moet gewoon muziek opzetten en doorgaan", aldus Kloppenburg. "En heel veel geduld hebben."

Het initiatief van Ritme van de Wijk komt vanuit het Vlaardingse Stichting Flagen, die de "ongezellige plek onder de brug bij de Trekkade toch een beetje leuk" wilde maken. Met de nieuwe panelen en gedichten wordt het verhaal van de wijk vertelt, aldus kunstenaars Jan van Dorp en Elma Oosthoek. "Elke pilaar heeft een eigen verhaal uit de wijk en vertelt dat ook."

Op 14 juni is de onthulling.