Eerste 'omstreden' boete Heinenoordtunnel toch bevestigd

De rechtbank in Rotterdam heeft een automobilist een boete opgelegd van 501 euro voor het overtreden van de maximumsnelheid op de A29 bij de Heinenoordtunnel. Over deze bekeuring, en vergelijkbare boetes, is veel te doen geweest.

De bekeuring werd aangevochten door de bestuurder, omdat er geen rekening zou zijn gehouden met de kromming in de weg, net na de Heinenoordtunnel. Een rechter gaf de bestuurder gelijk.

Even leek het erop dat iedereen die in de afgelopen jaren op die plek op de A29 bij Barendrecht was geflitst zijn geld zou terugkrijgen. Justitie ging tegen de uitspraak in beroep, maar de boetes werden voorlopig niet geïnd.

Er is recent een proef gedaan met testauto's en aan weerszijden van de A29 opgestelde meetapparatuur. Daaruit blijkt dat - ondanks de kromming in de weg - wel de juiste snelheid wordt gemeten.

Op basis van de uitkomsten van de nieuwe proef oordeelt de rechter dat de man de boete alsnog moet betalen.



Een tweede bekeuring is wel afgekeurd, omdat de betreffende agent het apparaat niet goed had gehanteerd.

Andere boetes

De rechtbank benadrukt dat de uitspraak van de rechter nog niets zegt over de rest van de 18 duizend boetes die op deze locatie zijn geschreven.

"De rechter heeft alleen naar deze twee gevallen gekeken", legt een woordvoerder uit. "Het is nu aan andere partijen (zoals het Openbaar Ministerie, red.) wat er met die boetes gaat gebeuren."

Mochten mensen opnieuw in beroep willen gaan tegen hun bekeuring, dan zou de rechter mogelijk naar deze uitspraak kunnen verwijzen.