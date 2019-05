Marco Borsato 'in topvorm' voor concertenreeks in de Kuip

Over iets meer dan een week is het zo ver: dan keert Marco Borsato terug naar de Kuip. Volgens zijn vocalcoach Ester Hart is 'ie er helemaal klaar voor.

Hart zorgt er al vijftien jaar lang voor de Marco's stem in op en top conditie is. "Zingen kan hij natuurlijk al, maar het is de kunst om ervoor te zorgen dat zijn stem ook in vorm blijft." Ze vergelijkt het met Dafne Schippers die, vanzelfsprekend, ook een coach heeft die ervoor zorgt dat ze haar conditie behoudt. "Dat doe ik ook met Marco."

In de aanloop naar de concertenreeks doen ze samen stemoefeningen. "Spierversterkende loopjes bijvoorbeeld", vertelt Hart.

Volhouden

Marco staat op 29 en 30 mei, en 1, 2 en 5 juni in de Kuip. "Om zolang en zoveel achter elkaar te zingen, daar heb je wel een goede conditie voor nodig. Anders houd je het niet vol", weet de vocalcoach.

Er komt nog heel wat kijken bij zo'n concert. "Je moet bijvoorbeeld niet al je kruid bij het eerste nummer al verschieten, dat is lastig. De set zit op zo'n manier in elkaar dat hij het goed vol kan houden." Tussen de concerten door zit ook af en toe een rustdag, om te kunnen herstellen.

Topvorm

Nu de concerten steeds dichterbij komen, staan er nog een aantal lesjes gepland met vocalcoach Hart. Ook bij de optredens zal ze aanwezig zijn. "Voor de optredens stretchen we altijd samen, ik ben er dan ook iedere dag bij. Anderhalf uur van te voren doen we zangoefeningen, zodat hij het vertrouwen krijgt dat alles goed zit. Dat is een heel ritueel", lacht ze.

Dat het helemaal goed gaat komen met die concerten, staat voor Hart buiten kijf. "Hij is in topvorm, ik heb er vertrouwen in. Dit gaat echt een spektakel worden."