Terreurverdachten psychisch onderzocht in Pieter Baan Centrum

Vijf terreurverdachten, waarvan twee uit Rotterdam en Vlaardingen, gaan naar het Pieter Baan Centrum voor psychisch onderzoek. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald.

De terreurgroep zouden bezig zijn geweest met het voorbereiden van een aanslag. De voorbereidingen werden onder andere getroffen op een vakantiepark in Weert.

Uit het onderzoek van gedragsdeskundigen in het Pieter Baan Centrum moet gaan blijken of de verdachten toerekeningsvatbaar zijn of niet.

Onderzoek geweigerd

Eerder zouden de verdachten een psychisch onderzoek hebben geweigerd.