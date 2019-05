Den Dunnens stoppen per direct bij PKC en keren terug bij HKC

Nadhie en Danny den Dunnen spelen volgend seizoen voor HKC uit Hardinxveld-Giessendam. Toen broer en zus dit dinsdagavond vertelden en daarbij ook aangaven de motivatie te missen, is in onderling overleg besloten dat ze niet meer in actie komen voor de club uit Papendrecht.

Zowel Nadhie als Danny den Dunnen begonnen hun carrière bij HKC, maar in de jeugd vertrokken zij richting PKC. Met de club uit Papendrecht werden zij in 2013 en 2015 landskampioen. "We krijgen heus nog wel een mooi afscheid van PKC en we hebben gisteren een prima gesprek gehad. No hard feelings richting PKC. We hebben een prachtige tijd gehad."

Motivatiegebrek

Nadhie den Dunnen was al een paar weken afwezig in verband met werk en vakanties. Vorige week ging zij met haar jongere broer naar Ibiza. "Dat hadden we vrij laat aangegeven", spreekt ze. "Toen we ook nog eens aangaven naar HKC te gaan, hoefden we niet meer te spelen", zegt de voormalig international.

Trainer Daniël Hulzebosch sprak gisteren met de spelers. Eerst over hun motivatiegebrek, daarna over het vertrek naar HKC. "Als mensen terug gaan naar hun oude club is het juist mooi als ze iets teruggeven aan de club waar de begonnen zijn, zie Dirk Kuijt. Maar het is het lastig als zij aangeven niet dezelfde motivatie te hebben als de rest van het team. We kunnen goed met elkaar en zijn met een omhelzing het gesprek uit gegaan."

HKC

De terugkeer naar hun oude club HKC hangt al jaren in de lucht. Oudste broer John den Dunnen gaat daar stoppen, al proberen Nadhie en Danny hem nog op andere gedachten te brengen. "Vorig jaar hebben we al gewijfeld", licht Nadhie toe. "Maar ze zijn nu gepromoveerd naar de hoofdklasse, er staat een mooi team met een mooi plan. Dit was hét moment om het te doen. Bij PKC is het altijd een denderende trein die door raast. Die trein gaat ook wel verder zonder ons. Ik heb nu al zin in volgend seizoen bij HKC."