'Unieke kans' om bijzondere bunker te zien

De bunker in aanbouw in 1942 Foto: Bundesarchiv Duitsland

"Dat is heel erg bijzonder", legt vrijwilliger Cor Quist, van het Atlantikwall-Museum, uit. Hij staat op de Marcostand-bunker in de duinen van Hoek van Holland. "Deze bunker gaat maar een paar keer per jaar open, omdat hij midden in een natuurgebied ligt. Dat je hier zaterdag mag komen is dus behoorlijk uniek."

De bewuste bunker is tegenwoordig van een zwaar hekwerk voorzien, om ongewenste gasten buiten te houden. "Dit bouwwerk staat hier al sinds 1942, toen is hij gebouwd door de Duitsers", vertelt Quist, terwijl hij afdaalt naar de binnenste kamers van de bunker.

Kippenvel

"Hier", gebaart hij naar de ruimte om hem heen, "Stonden vroeger Duitse officieren over kaartmateriaal gebogen. Vanaf hier werd de kust in de gaten gehouden." De bunker is ook nog eens een zeldzame, want "er zijn er maar twee van gebouwd in Nederland".

Toen Quist voor het eerst de bunker betrad, was dan dan toch wel een dingetje. "Dat was heel apart, ik had toch wel even kippenvel."

Ook collega Noël Versteeg heeft ontzag voor het bouwwerk. "Dit is nog steeds mijn favoriete bunker", vertelt hij. Terwijl hij er toch behoorlijk wat van binnen heeft gezien. "Je voelt de historie hier, daarom zijn we er ook zo zuinig op. In deze bunker beleef je de geschiedenis."

Bunkerdag

Zowel Versteeg als Quist kijken uit naar de Bunkerdag. De "zeer gemotiveerde" vrijwilligers zijn al 23 jaar betrokken bij het museum en kunnen niet wachten om zaterdag alle mogelijke verhalen over de bunker te vertellen.

Geïnteresseerden kunnen op de dag zelf naar de bunker komen en daar het benodigde armbandje kopen, daarmee kan je ook het Atlantikwall-Museum in.