Gratis OV voor één op de vier Ridderkerkers

Alle Ridderkerkers met aow kunnen vanaf 1 juli gratis rijden met het openbaar vervoer van de RET. Het was één van de belangrijkste punten uit het collegeprogramma van Ridderkerk. De gemeente telt, op 40 duizend inwoners, bijna 11 duizend mensen die in aanmerking komen.

Ridderkerkers met aow en een bepaald minimum-inkomen hadden al recht op gratis openbaar vervoer. De andere inwoners krijgen deze maand een brief van de gemeente. In die brief wordt uitgelegd wat ze moeten doen om voortaan gratis te reizen.

Het 'vrij reizen abonnement' wordt op de persoonlijke OV-chipkaart gezet.

De gemeente vindt het belangrijk dat ouderen mobiel blijven en onder de mensen komen.