Belangrijke handelsakte in Maritiem Museum te vinden

Minister Van Nieuwenhuizen heeft een unieke akte in ontvangst genomen in het Maritiem Museum Rotterdam. Het gaat om de Akte van Mannheim, die al anderhalve eeuw zorgt voor vrije handel op de Rijn.

"Door deze akte gaat bijna 60 procent van het transport tussen Rotterdam en Duitsland over water, en rijden er jaarlijks bijna 5 miljoen vrachtwagens minder", zegt Van Nieuwenhuizen. Ze noemt het een eer om het historische document in handen te krijgen en in een vitrine te mogen leggen.

De Akte van Mannheim is een van de oudste internationale verdragen die nog in werking is. Voor die tijd was het niet makkelijk om handel te drijven op de Rijn, omdat er toen veel tol werd geheven. Met de akte kwam daar een einde aan. De vrije handel bracht de landen langs de Rijn veel welvaart.

Vanwege het 150-jarig bestaan van het verdrag, legt het document een historische reis af over de Rijn. Eerder werd het al tentoongesteld in Mannheim, Bonn en Duisburg. Nu ligt het dus in Rotterdam.

Ter gelegenheid van de komst van de akte ligt Rijnschip 'Helena' twee dagen lang in de Maritiem Museum Haven. Daar kan donderdag ook gestemd worden voor de Europese verkiezingen.