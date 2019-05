Feyenoord Street League sluit af voor Markthal

"Daar krijgen ze ook de meeste punten voor, natuurlijk krijg je voor een gewonnen wedstrijd drie punten. Maar goed gedrag en respect tonen voor elkaar is veel belangrijker", zegt Michella Sahiman, die namens de organisatie alles in goede banen probeert te leiden: "Je ziet dat iedereen bij elkaar in de wijken elkaar respecteert en ook wat terugdoet voor de wijken. We gebruiken het voetbal als middel om dat te bereiken."

Desalnietemin blijft verliezen voor niemand leuk, zo zegt ook Mohammed die met zijn team uit IJsselmonde meedoet maar helaas al snel klaar is: "Maar daar leer je van, dat is natuurlijk ook belangrijk." Zijn begeleider Tim voegt toe: "Er is één keer iemand weleens boos geworden, maar dat gebeurt en dat geef je dan mee zodat diegene ervan leert dat dit niet kan."

