Meer controles nodig om veiligheid betonvloeren te garanderen

Nog in 2017 zijn tientallen gebouwen onderzocht. Van meerdere vloeren bleek de veiligheid niet te kunnen worden gegarandeerd, waaronder die van het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ook de vloeren van een school in Sliedrecht-West en het kantoor van woningcorporatie Omnivera GWZ in Hardinxveld-Giessendam bleken mogelijk onveilig.

Ollongren schrijft aan de Tweede Kamer dat er geen aanwijzingen zijn voor nieuwe onveilige situaties. Maar onderzoek heeft uitgewezen uit dat duidelijkere regels nodig waren. Er is ook een stappenplan voor gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de controles op panden binnen hun grenzen. Om ervoor te zorgen dat de controles op tijd gebeuren, komt er een onderzoeksplicht voor gebouweigenaren.

Naden

Er zijn sinds 1999 naar schatting enkele honderden gebouwen neergezet met zogeheten breedplaatvloeren. Dat zijn vloeren die zijn gemaakt van voorgefabriceerde betonnen platen die een naadloos geheel vormen. Maar ze kunnen doorbuigen. Als de naden onvoldoende worden ondersteund, kan een vloer instorten.

Afgesproken is dat eerst gebouwen hoger dan 70 meter worden gecontroleerd of panden waarin mensen verblijven die zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen. Die inspectie moet eind volgend jaar klaar zijn. Daarna volgen andere panden waarin de breedplaatvloeren zijn gebruikt.