Hoofdverdachte Oostvoornse kofferbakmoord weer vrij

Van M. wordt verdacht van de moord op Caroline van Toledo uit Oostvoorne in 2005. Hij was al geruime tijd vrij maar was afgelopen weekend weer opgepakt.

De politie in Brielle constateerde dat hij luidruchtig was geweest en had gedronken. Een van de voorwaarden waarop hij was vrijgelaten, was dat hij niet zou drinken.

Alcoholband

De rechtbank zegt dat de Briellenaar zich inderdaad niet aan de afspraken heeft gehouden. Maar omdat de rechtszaak pas in september is, kan hij nu vast naar buiten. Hij had al een enkelband maar krijgt er nu een soort alcoholband bij. Die kan aan zijn zweet meten of hij gedronken heeft.

Leon van M. zelf heeft altijd ontkend dat hij Caroline van Toledo heeft vermoord. Ook zijn broer en een vriend zijn verdachten in deze zaak.