Rijnmond in 5 minuten: woensdag 22 mei

In deze aflevering van Kijk op Rijnmond neemt presentatrice Laurence van Ham alvast een kijkje in een bijzondere bunker bij Hoek van Holland. Aanstaande zaterdag is de bunker eventjes geopend voor publiek.

Ook krijgen we een rondleiding over de volkstuintjes op het Eiland van Brienenoord. Steeds meer Rotterdammers staan te springen om een stukje groen in de stad. Het zijn er inmiddels zoveel, dat je niet eens meer op de wachtlijst wordt geplaatst. Dat en meer, in deze aflevering van Kijk op Rijnmond.