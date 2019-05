Europese verkiezingen: 'Met kaviaar en champagne leunen ze achterover'

Donderdag is het zover: de verkiezingen voor het Europese parlement. De opkomst in Rotterdam was vijf jaar geleden met slechts 28 procent erg laag. De verkiezingskoorts op de Afrikaandermarkt was een dag voor de verkiezingen dan ook ver te zoeken: "Met kaviaar en champagne leunen ze achterover en dan wordt er iets bepaald. En jij moet instemmen? Ik dacht het niet!"