Raad roept wethouder op tot oplossing school voor leerlingen met autisme

Wethouder Judith Bokhove van Jeugd wordt door een groot deel van de Rotterdamse gemeenteraad opgeroepen om snel met een oplossing te komen voor het sluiten van Acato, een school voor leerlingen met autisme. Leefbaar Rotterdam en Nida zeggen dat anders het vertrouwen weg is dat deze wethouder de zaak tot een goed einde kan brengen.

Acato is een door ouders opgerichte school, omdat hun kinderen nergens anders terecht konden. Maar omdat het geen officiële onderwijsinstelling is en er dus geen garanties zijn voor veiligheid en ontwikkeling van de kinderen moest de school van de gemeente dicht.

Er zou een alternatief zijn. Maar de wethouder zegt dat op die plek geen ruimte is voor de initiatieven van Acato, tot onvrede van de ouders.

Emotionele oproep

Vanmorgen kwam een aantal van hen naar een vergadering op het Rotterdamse stadhuis. Onder hen Els de Rijke. Zij heeft een zoon op de school. Zij sprak de raadsleden emotioneel toe.

Het grootste bezwaar van de ouders is dat de gemeente hen buitenspel zet. Ze hadden de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld gevraagd om te bemiddelen. Begin mei was er een gesprek met de ouders en de gemeente. Daarbij is ook over oplossingen gesproken, maar wethouder Bokhove heeft dat zelf afgewezen.

De Rijke: "Eindelijk was er op 7 mei een eerst echt contact met de gemeente na maanden genegeerd te zijn. Ronduit schandalig dat wij als ouders, kinderen en medewerkers van Acato moesten vernemen dat alle opbouwende afspraken na 2 dagen ineens niet meer bestonden. Zo hop van tafel geveegd. Wij voelen ons zo bedrogen en niet serieus genomen."

"Verbijsterd"

Ook de ombudsman Anne Mieke Zwaneveld zegt niet te begrijpen waarom de gemaakte afspraken plotseling werden geannuleerd: "Ik was verbijsterd en had het niet zien aankomen. Er was geen enkel idee van de mensen van de gemeente dat dit onbespreekbaar zou zijn."

Van de twintig kinderen zijn er twee naar een voorgestelde alternatieve school gegaan, maar dat was van korte duur. Na een paar dagen zaten ook zij weer thuis. De Rijke maakt zich zorgen om hun gezondheid: "De kinderen zijn hun structuur kwijt. Er is geen reden om uit bed te komen. Ze zijn angstig. Ik weet van ouders waar kinderen weer aan de antidepressiva zitten waar ze eigenlijk van af waren. Kinderen hebben ook weer nachtmerries."

Laatste waarschuwing

De gemeenteraad zit met de situatie in haar maag en wil dat er nu een oplossing komt. Leefbaar Rotterdam en NIDA geven de wethouder tot 6 juni de tijd om met een oplossing te komen. Lukt haar dat niet, dan is het vertrouwen in Bokhove weg.

De wethouder laat via een woordvoerder weten, dat zij en collega-wethouder Kasmi van onderwijs de ouders hebben uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Wanneer dat gaat gebeuren is niet bekend.