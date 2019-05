Rotterdamse onderwijskoepel hoopt lerarentekort op te lossen met zij-instromers

Het lerarentekort is groot en zal de komende jaren een probleem blijven. Voor het komend schooljaar zijn basisscholen al dringend op zoek naar nieuw personeel. De ruim zestig openbare basisscholen in Rotterdam organiseerden daarom woensdagmiddag een banenmarkt, op het hoofdkantoor van onderwijskoepel BOOR.

"Op dit moment kijken we tegen een enorm tekort aan. We verwachten rond de zomervakantie nog niet alle vacatures te hebben gevuld, dus we werken ook deze zomer door met het werven van mensen", zegt Jan Veenker van BOOR. "Iedere basisschool heeft ermee te maken. Dat is niet alleen vandaag of dit jaar, maar daar gaan we de komende jaren tegen aan kijken."

Dit jaar is het de onderwijskoepel, waar 64 Rotterdamse openbare basisscholen onder vallen, gelukt om alle vaste vacatures te vervullen. "Maar bij een griepgolf heb je te weinig mensen waar je een beroep op kunt doen voor vervanging. Dan vallen er gaten", vervolgt Veenker.

Meer salaris

Het basisonderwijs strijdt al langere tijd voor meer salaris, maar volgens Veenker is dat niet de belangrijkste motivatie van mensen om al dan niet voor het basisonderwijs te kiezen. "Gelijke betaling met docenten in het middelbaar onderwijs zou fantastisch zijn, maar dat is niet de belangrijkste motivatie om voor de klas te gaan staan."

Het tekort in Rotterdam is groter dan in de omliggende gemeenten. Volgens Veenker komt dat omdat de banen voor leraren overal voor het oprapen liggen. "Ze trekken uit de stad naar één van de omliggende gemeenten en kiezen dan voor een baan dicht bij huis."

Oplossing

Een hapklare oplossing is er niet. Veenker ziet een groeiende interesse van zij-instromers en pleit voor opleidingsgeld en opleidingscapaciteit. "Ik denk dat we het probleem dan kunnen oplossen", zegt hij. Twee jonge vrouwen op de banenmarkt hebben daar wel belangstelling voor. "We willen kijken wat de mogelijkheden zijn en hebben vooral interesse in de zij-instroom-trajecten in het basisonderwijs. We zijn gekomen om een beetje te snuffelen", leggen ze uit.

De kraam van een school voor speciaal basisonderwijs in Rotterdam-IJsselmonde valt woensdag in ieder geval op. De leerkrachten hebben t-shirts aan met de tekst 'De leukste school van Rotterdam zoekt collega's'.

"We hebben nog niet de paniek dat het komend schooljaar niet zou gaan lukken, maar het is wel karig", zegt een van hen. "Het is de eindjes aan elkaar knopen. We hebben goede hoop dat er mensen komen en we hebben een paar goede gesprekken gevoerd."

De markt trok ruim honderd geïnteresseerden, laat de koepel weten. De twee vrouwen hebben hun nummer achtergelaten en worden gepolst voor de flexpool. "We hebben er in ieder geval iets aan over gehouden", zeggen ze.