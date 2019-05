Jazzicoon Cees Schrama overleden

Jazzmuzikant en producer Cees Schrama is woensdag overleden. De geboren Hagenaar was vele jaren betrokken bij het North Sea Jazz Festival en trad daar ook op. Ook speelde hij mee op platen van allerlei bekende artiesten als Golden Earring, Shocking Blue, Mouth & MacNeal en Bonnie St. Claire.

Schrama kwam in 1936 ter wereld in een muzikale familie. Zijn vader was saxofonist, zijn moeder pianiste. Zelf speelde hij accordeon, gitaar, piano en orgel, mellotron en vibrafoon. Hij trad in allerlei landen op, onder meer voor Amerikaanse militairen in Europa.

Vanaf de tweede helft van de jaren '60 was hij te horen in producties van Golden Earring (toen nog The Golden Earrings) en in 1970 bracht hij onder de naam Casey and the Pressure Group het album Powerhouse uit. In 1972 trad hij in dienst van platenmaatschappij Polydor en het jaar erop werd hij presentator van het radioprogramma Sesjun. Ondertussen bleef hij optreden, onder meer in Café Dizzy in Rotterdam.

North Sea Jazz

Midden jaren '70 raakte Schrama betrokken bij het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Hij werd presentator van het festival, bestuurslid en lid van de programmacommissie. In 2005 vierde hij nog zijn dertigjarig jubileum bij festival dat een jaar later naar Rotterdam zou verhuizen.

Schrama ontving in 2009 van het North Sea Jazz Festival de Paul Acket Award Special Appreciation vanwege zijn belangrijke bijdragen aan de jazzmuziek in het algemeen en aan North Sea Jazz in het bijzonder. Twee jaar later kreeg hij een Edison voor de cd-uitgaven in de serie The Sesjun Radio Shows.

In de jaren erna bouwde hij zijn vele activiteiten af. Schrama leed aan diabetes. Hij overleed op 82-jarige leeftijd.