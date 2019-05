Excelsior na vijf seizoenen gedegradeerd uit de eredivisie

Excelsior is woensdagavond in het Van Donge & De Roo Stadion gedegradeerd naar de eerste divisie. In de return van de halve finale van de nacompetitie speelden de Kralingers met 1-1 gelijk tegen RKC Waalwijk. Omdat Excelsior afgelopen zondag met 2-1 in Noord-Brabant verloor, is het doek voor de Kralingers in de eredivisie gevallen.

Thomas Oude Kotte kreeg namens Excelsior meerdere kansen op het openingsdoelpunt. RKC Waalwijk hoefde het spel niet te maken en wachtte rustig af.

Acht minuten voor rust kreeg Excelsior een grote tik te verwerken. Emil Hansson, huurling van Feyenoord, gaf de bal vanaf de linkerkant voor. Vervolgens kopte Stijn Spierings, oud-Spartaan, de 0-1 voor RKC op het scorebord.

Veel kansen in de tweede helft

Na de rust moest Excelsior snel op zoek naar de gelijkmaker. Dat doelpunt volgde vlug. Elias Már Omarsson ramde in de 49e minuut de 1-1 in het doel. Vervolgens zette Excelsior tegenstander RKC Waalwijk flink onder druk. Ook Jurgen Mattheij was met een kopbal gevaarlijk.

Twintig minuten voor tijd kreeg Stijn Spierings namens RKC Waalwijk zijn tweede gele kaart vanwege een handsbal, waarna Excelsior met een meer kwam te staan. De Kralingers kregen veel kansen, die echter niet werden benut. Het 1-1 gelijkspel was daarmee niet voldoende voor Excelsior om verder te komen in de nacompetitie.

Eredivisie na vijf seizoenen voorbij

Voor het eerst sinds vijf jaar zal er komend seizoen in Kralingen geen eredivisievoetbal te zien zijn. Marinus Dijkhuizen promoveerde in het seizoen 2013/2014 met Excelsior - ten koste van RKC Waalwijk - naar de eredivisie. Vervolgens handhaafde Excelsior met Dijkhuizen, Alfons Groenendijk en Mitchell van der Gaag zich zonder de nacompetitie op het hoogste niveau.

Afgelopen zomer kwam Adrie Poldervaart, die jaren fysiotherapeut was bij Excelsior, als trainer aan het roer. De Kralingers begonnen aardig aan het seizoen, maar gaven meermaals in de slotfase van wedstrijden punten weg. Een dag na de thuisnederlaag tegen hekkensluiter NAC Breda nam Poldervaart ontslag. Ricardo Moniz nam de klus op Woudestein over. Hij kon degradatie uiteindelijk niet voorkomen. Excelsior speelt komend seizoen dus in de eerste divisie.

Excelsior - RKC Waalwijk 1-1 (0-1)

38' 0-1 Stijn Spierings

49' 1-1 Elias Már Omarsson

ROOD: 70' Stijn Spierings (RKC Waalwijk)

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Matthys; Fortes, Haspolat (46' Eckert), Schouten (88' Van der Meer); Edwards, Omarsson (86' Anderson), Bruins