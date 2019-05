Luigi Bruins over degradatie van Excelsior: 'Klap die heel hard aankomt'

"Dit is een klap die hard aankomt", zegt Excelsior-icoon Luigi Bruins over de degradatie van zijn club uit de eredivisie. RKC Waalwijk schakelde de Kralingers in de halve finale van de nacompetitie over twee wedstrijden uit. Daarom moet Excelsior volgend seizoen in de eerste divisie uitkomen.

"Spelers hebben hun mond niet opengedaan in de kleedkamer. Alleen de trainer is aan het woord geweest. Hij zei dat we alleen onszelf kunnen verwijten dat we hier zijn gedegradeerd", vertelt Bruins. Hij zegt dat iedereen zijn hand in eigen boezem stak, ook trainer Ricardo Moniz. "We moeten met z'n allen in de spiegel kijken."

Als kind van de club doet de degradatie van Excelsior Bruins pijn. "Ik voel mezelf extra verantwoordelijk", zegt hij. Bruins heeft in zijn contract een optie waardoor hij transfervrij is. "Het is kortdag om dat nu te zeggen. Mijn hart ligt hier, dat is duidelijk en dat weet iedereen. We zullen het zien. Eerst deze klap verwerken."

Luister hierboven naar de volledige reactie van Luigi Bruins na Excelsior-RKC Waalwijk (1-1) bij verslaggever Sinclair Bischop, waardoor de Kralingers zijn gedegradeerd uit de eredivisie.