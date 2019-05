De Haan kritisch en strijdbaar na degradatie van Excelsior

Ook bij Ferry de Haan, algemeen directeur van Excelsior, is de degradatie van de Kralingers aangekomen. Excelsior zakte van de eredivisie naar de eerste divisie na het 1-1 gelijkspel tegen RKC Waalwijk, omdat zondag de roodbroeken met 2-1 verloren in Noord-Brabant. "We hebben slechte wedstrijden gespeeld die in voorgaande jaren werden gecompenseerd met strijd. Daarin zag je dat de eenheid niet was zoals die vorig was", is zijn reactie bij RTV Rijnmond.

De Haan is ook kritisch op zichzelf. Hij stelde deze selectie van Excelsior samen: "Ik denk niet dat deze selectie kwalitatief is. We zijn, denk ik, in de eenheid tekort geschoten op dit moment. Er zijn genoeg wedstrijden geweest waarin men heeft gezien zoals het is."

De degradatie heeft ook financiële gevolgen voor Excelsior. "Daar zal scherp naar gekeken moeten worden. De inkomsten zijn gelukkig toegenomen, maar we moeten goed naar de kosten kijken. Daar gaan we, denk ik, wel uitkomen", zegt De Haan. "Natuurlijk gaat het drastisch naar beneden, maar niet zo drastisch als voorgaande jaren. We staan er commercieel momenteel prima voor."

De Haan niet de nieuwe technisch directeur van Feyenoord



Ook ging De Haan in op de geruchten van de laatste tijd rondom zijn persoon. De Haan werd genoemd als opvolger van Martin van Geel, de vertrekkende technisch directeur van Feyenoord. "Ik heb nee gezegd. Er is contact geweest. De belangrijkste reden: de timing is erg ongelukkig, met het vertrek van Wouter Gudde naar FC Groningen", legt De Haan uit.

"Uiteraard moet je vooral in deze wereld aan jezelf denken, maar dat vond ik niet chique voor de mensen dichtbij mij." De Haan heeft wel ambitie voor die functie. "Maar ik heb ook de ambitie om Excelsior verder op de kaart te brengen."

Luister hierboven naar het volledige interview van Ferry de Haan met verslaggever Jan Jaap Pruysen.