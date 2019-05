Ricardo Moniz: 'Ik had de degradatie van Excelsior niet verwacht'

Ricardo Moniz had woensdagavond geen woorden voor de degradatie van Excelsior tegen RKC Waalwijk."Het is één van mijn zwartste dagen van mijn carrière. Dat zal het ook blijven", waren de woorden van de Rotterdamse trainer.

In de kleedkamer heeft Moniz verteld dat Excelsior als een eenheid moet blijven denken. "Hoe het verder gaat, dat weet ik niet", zegt Moniz, die nog niet over zijn toekomst bij de Kralingers wilde praten. "Ik had dit niet verwacht. Vanuit mijn hart had ik uitgesproken dat Excelsior in de eredivisie zou blijven. We zijn te laat begonnen met winnen", aldus Moniz. "Dat ik en wij hebben gefaald, dat is een feit."

Mounir El Hamdaoui en Ryan Koolwijk zaten bij Excelsior tegen RKC Waalwijk op de bank. Zij vielen niet in. "Ze waren te aangeslagen om te spelen", legt Moniz uit. "Voor de uitstraling en het gezicht heb ik aan hen gevraagd om op te bank te zitten. We wisten dat zij eigenlijk niet konden spelen. Koolwijk was zeventig procent, El Hamdaoui eigenlijk nul procent."

