Sparta naar nacompetitiefinale door makkelijke zege op TOP Oss

De thuisploeg had al snel de voorsprong te pakken. Mohamed Rayhi bracht vanaf de linkerkant de bal voor, waarna Bart Vriends de bal achter Ronald Koeman Junior kopte (1-0). Na dit openingsdoelpunt had Sparta de wedstrijd onder controle. TOP Oss kon niet echt gevaarlijk worden.

Na de rust hoopte Het Kasteel op meer doelpunten. Abdou Harroui was namens Sparta dichtbij het tweede doelpunt. Hij stifte de bal echter naast. De gasten kregen in een weinig spannende tweede helft een paar mogelijkheden.

Het was Ragnar Ache die als invaller nog een toegift in huis had voor het Sparta-publiek. Eerst tikte hij op aangeven van Halil Dervisoglu de 2-0 binnen. Nauwelijks een minuut later ramde Ache de 3-0 via de onderkant van de lat in het doel.

Sparta speelt zaterdagavond de heenwedstrijd tegen De Graafschap om 20:45 uur op Het Kasteel. De return staat gepland op dinsdagavond op De Vijverberg in Doetinchem.

Sparta - TOP Oss 3-0 (1-0)

14' 1-0 Bart Vriends

86' 2-0 Ragnar Ache

87' 3-0 Ragnar Ache

Opstelling Sparta: Coremans; Abels, Wuytens, Vriends, Faye; Harroui, D. Duarte, L. Duarte (65' Dabo), Auassar; Veldwijk (76' Dervisoglu), Rayhi (65' Ache)