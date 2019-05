Verdrietige pgb-moeder: 'Ik verzorg mijn kind niet omdat het lekker makkelijk is'

Je 16-jarige kind helpen met alledaagse dingen als tandenpoetsen. Voor de meeste ouders is dat niet nodig, maar dat geldt niet voor de Rotterdamse moeder Natasja Hoogerheide. Door een brief van de gemeente Rotterdam verkeert ze nu in onzekerheid of ze haar persoonsgebonden budget (pgb) houdt. "Ik verleen geen betaalde zorg aan mijn kind omdat het lekker makkelijk is. Ik snij mijzelf zelfs in de vingers", zegt Hoogerheide.

Ze begeleidt haar zoon Sten die autisme heeft en krijgt daarvoor een pgb. Een maand geleden kreeg ze een brief van de gemeente Rotterdam waaruit bleek dat heroverwogen wordt of het gezin recht heeft op pgb. "Ik werd heel verdrietig van die brief. Als wij geen pgb meer krijgen wordt het zelfs heel lastig voor Sten om thuis te wonen, omdat ik dan meer moet gaan werken."

Via Twitter en haar blog reageerde Hoogerheide eerder deze maand op de brief van de gemeente en haar post ging viraal. Ze was met name erg verdrietig over de toon van de brief, want ze vindt dat het mede door haar zorg erg goed gaat met haar zoon.

Sten werkt inmiddels bij sportvereniging Unity'99 waar hij helpt met lessen geven en de zaal netjes en schoonhouden. De afgelopen acht jaar heeft hij daar geleerd om beter met drukte om te gaan en zijn emoties onder controle te houden. Maar ook de rol van zijn moeder vindt hij erg belangrijk. "Ik kan zeker niet zonder mijn moeder. Zij heeft mij altijd gesteund. Ze zorgt dat alles rustig verloopt en ik veel kan ontspannen", zegt Sten.

De gemeente Rotterdam heeft inmiddels aangekondigd dat er een nieuwe brief komt en wethouder Judith Bokhove heeft Hoogerheide zelfs een excuusbericht gestuurd. "Dat vind ik hartstikke vriendelijk en nu wacht ik op de nieuwe brief."