Rotterdamse raad bezorgd over toekomst museumwerf

VVD, PvdA en ChristenUnie/SGP in Rotterdam zijn verbaasd over hoe de gemeente omgaat met museumwerf Koningspoort bij de Oude Haven in de stad. Onlangs liepen gesprekken vast tussen wethouder Kasmi en de stichting die de historische scheepshelling exploiteert. De stichting komt geld tekort voor onderhoud aan de werf. Nu de gemeente niet over de brug komt, stopt de stichting ermee.

Volgens de drie coalitiepartijen is de Koningspoort onmisbaar voor het behoud van historische schepen in Rotterdam. Ze wijzen erop dat er in de directe omgeving geen soortgelijke hellingen te vinden zijn. Ze vragen zich af of het behoud van de historische werf geen onderdeel van het cultuurbeleid van de gemeente zou kunnen zijn.

De scheepshelling heeft veel gebreken door achterstallig onderhoud. Om dat weg te werken is 55 duizend euro nodig. Volgens VVD, PvdA en ChristenUnie/SGP is dat geen onoverkomelijk bedrag. De partijen vragen zich af waarom het niet is gelukt om hiervoor een oplossing te vinden.

Wethouder Kasmi vertelde eerder aan RTV Rijmond dat er afspraken waren tussen de gemeente en de stichting over het opstellen van een businessplan om de werf levensvatbaar te houden. "Dat is hen helaas ondanks alle inspanningen niet gelukt. Voor ons houdt het hierbij op", zei Kasmi.

Als het aan de wethouder ligt, komt de Koningspoort in handen van een bedrijf. VVD, PvdA en ChristenUnie/SGP zijn er niet gerust op. De partijen denken niet dat er korte termijn al een andere exploitant is.

En dus moet er een oplossing komen voor de 150 historische schepen in de havens rond de Koningspoort die verplicht zijn om geregeld onderhoud uit te voeren. Ook willen de partijen een plan om te voorkomen dat de werf de komende tijd verpaupert. Ze zien het liefst dat de stichting die de werf tot nu toe exploiteerde, haar werk voorlopig kan voortzetten.