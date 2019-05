Brede oproep aan kabinet: stop met knalvuurwerk

Politie, burgemeesters, de gemeente Rotterdam en grote bedrijven vragen het kabinet om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Ze doen dat in een paginagrote krantenadvertentie. Wanneer de advertentie moet verschijnen, is nog niet bekend.

In de tekst, die in handen is van RTL Nieuws , schrijven de organisaties dat mensen nog best zelf wat mogen afsteken, als het maar veilig siervuurwerk is. Knallers en pijlen zorgen ervoor dat het tijdens de jaarwisseling telkens weer uit de hand loopt, vinden ze.

"Miljoenen euro's schade, agressie tegen politie, boa's hulpverleners en beveiligers, honderden gewonden, dodelijke slachtoffers. Wat een feest zou moeten zijn, blijkt de gevaarlijkste avond van het jaar. Kabinet, kom in actie!"

Naast de politie, het genootschap van burgemeesters en de grote steden, steunen ook politievakbonden, verenigingen van artsen, PostNL, verzekeraar Achmea en openbaarvervoerbedrijven de advertentie. Binnenkort praat het kabinet over maatregelen over knalvuurwerk.