Ache valt in met twee treffers voor Sparta: 'Derde zat er lekker in'

Ragnar Ache kende woensdag een heerlijke invalbeurt bij Sparta-TOP Oss (3-0). De Duitse spits van de Rotterdammers was tweemaal trefzeker. Vooral zijn derde goal was één om in te lijsten: een afstandsschot dat via de onderkant van de lat erin vloog.

"Die 3-0 zat er zeker lekker in", lacht Ache voor de camera. "TOP Oss had vaker de bal. De trainer bracht mij erin om meer energie in de wedstrijd te brengen."

Maar het ging vooral op Het Kasteel over het bereiken van de finale van de nacompetitie. Sparta moet het in een tweeluik opnemen tegen De Graafschap voor een plek in de eredivisie. "We moeten ons eigen spel spelen, dan heb ik volle vertrouwen erin dat het gaat lukken", zegt Ache vastberaden.

