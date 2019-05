Stemmen voor Europa: 'Ik heb mijn informatie van mijn zoon gekregen'

Stembureau aan de Slinge in Rotterdam-Zuid is geopend

De dag van de verkiezingen voor het Europees Parlement is aangebroken. Op veel plekken in de regio kan worden gestemd. De stembureaus op Rotterdam Centraal Station en metrostation Slinge zijn al vroeg open. Vanaf 6.30 uur kunnen mensen hier al stemmen. De rest van de stembureaus volgt om 7.30 uur.

"Door zo vroeg open te zijn, krijgen mensen die vroeg naar hun werk gaan de kans te stemmen", vertelt de voorzitter van het stembureau op metrostation Slinge. "We maken mensen het zo makkelijk mogelijk, zodat de opkomst hoger kan zijn."

Bij de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement was de opkomst in Rotterdam 30 procent, lager dan het landelijk gemiddelde van 37 procent.

Belangrijk

De eerste stemmers bij het metrostation hebben inmiddels hun stem uitgebracht. ,,Het is belangrijk om te mogen stemmen, want je helpt daardoor ook mee aan de wetten en regels die worden gemaakt door het Europees Parlement op belangrijke thema's, zoals veiligheid."



Velen zijn erg blij met de mogelijkheid vroeg te stemmen. "We werken in de kinderopvang en zijn na een werkdag gesloopt." Op wie ze stemmen, willen ze niet zeggen, maar wel hoe ze tot deze stem zijn gekomen. "Ik heb informatie van mijn zoon gekregen. Toch was ik vanochtend nog bijna mijn stembiljet vergeten. Het is dat mijn zoon het nog snel aan mij gaf."

Discussie gevolgd

Ook haar collega was geïnformeerd toen zij ging stemmen. "Ik heb discussies online gevolgd, waarna ik heb bekeken met welke partij ik het eens ben. Toen heb ik gekeken welke kandidaten bij die partij zitten en of daar toevallig een Rotterdamse kandidaat bij zit."

Toch snapt ze ook wel dat veel mensen niet stemmen. "Er zijn mensen die geen belangstelling hebben voor de politiek, maar anderen hebben geen tijd om te gaan stemmen, omdat ze moeten werken. Alleen als ze niet gaan stemmen, moeten ze daarna ook meelopen met de mensen die wel hebben gestemd."

Nog de hele dag kan worden gestemd. De bureaus sluiten om 21.00 uur. Twee Rotterdamse stembureaus, het Oogziekenhuis aan de Schiedamse Vest, en Visio Onderwijs aan de Heindijk, zijn ingesteld als bijzonder bureau waar blinde en slechtziende kiezers kunnen stemmen met audio- ondersteuning.