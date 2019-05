PKC strikt Belgisch international Julie Caluwé

PKC/SWKGroep heeft zich voor volgend seizoen met de 26-jarige korfbalster Julie Caluwé. De Belgisch international komt over van Voorwaarts. De Papendrechtse club was na het vertrek van Suzanne Struik en Nadhie den Dunnen hard op zoek naar een ervaren dame.

Caluwé laat in een persbericht van de club weten dat ze blij is met haar overstap. "Het valt zwaar om de club te verlaten, waar ik ben opgegroeid en waaraan ik veel heb te danken. Maar spelen bij PKC is een enorme kans om te korfballen op het hoogste niveau."

Technisch goed

Ook trainer Daniël Hulzebosch is verheugd met de komst van Caluwé. "Julie is een dame met een uitstekende technische bagage en mentaliteit. Daarnaast heeft ze een meer dan goede afronding."

Eerder al versterkte PKC zich voor komend seizoen met de talenten Brett Zuijdwegt en Randy Oosting van het Dordtse DeetosSnel.