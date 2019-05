30 jaar later: Angela Visser (Nieuwerkerk) wordt Miss Universe

Angela Visser werd dertig jaar geleden Miss Universe. De toen 22-jarige prachtige Nieuwerkerkse was de eerste en laatste Nederlander die deze schoonheidswedstrijd won. Dertig jaar later blikt zij terug op het moment dat haar leven drastisch veranderde.

"Zoiets vergeet je natuurlijk nooit", vertelt de blonde Angela Visser over het moment in 1989 dat zij de felbegeerde tiara op haar hoofd mocht zetten. "Ik kwam gewoon uit Nieuwerkerk aan den IJssel en had er geen grote plannen mee. Ik herinner me dat de finale, die op televisie werd uitgezonden, één groot spektakel was."

De verkiezing zelf duurde langer. Voorafgaand aan de finale waren de kandidates al druk bezig. "Wat op televisie te zien is, is wat er uiteindelijk na een maand van repeteren uitkomt. We werden continu geïnterviewd, want we moesten door verschillende interviewrondes met juryleden heen. Daardoor kregen ze een goed beeld van alle kandidaten. De hele maand ging goed, maar deze uitkomst had ik nooit verwacht. Het was echt fantastisch."

Visser ging verplicht in de Verenigde Staten wonen. "De eigenaar van de verkiezing was toen Procter and Gamble, een Amerikaans bedrijf. Ik moest een jaar in Los Angeles gaan wonen, want zo lang sta je onder contract."

Het werd een gekkenhuis voor de blondine. ,,De twee koffers die ik mee had, heb ik ingepakt en ik moest meteen naar Los Angeles. Ik kon zelfs niet eens meer naar huis."

Thuisbasis

Los Angeles is een jaar lang haar thuisbasis geweest. "Daar vandaan ging ik de hele wereld over. Ik kreeg drie taken, waar ik echt fulltime, bijna dag en nacht, mee bezig was. Ik moest werken voor de sponsors van de Miss Universe-verkiezing. Ik kreeg een hoop prijzen, dus moest commercials doen, spreken op conventies en ging naar allerlei bijeenkomsten."

Een tweede taak was het liefdadigheidswerk. "Dat vond ik heel fijn om te doen. Ik kreeg het gevoel dat ik iets goeds kon doen met de titel. Als laatste deed ik overal waar ik naartoe ging veel op televisie en radio."

De voormalig schoonheidskoningin heeft wel haar plannen moeten omgooien. "Ik zat op een moment in mijn leven dat ik me afvroeg wat ik wilde studeren en waar ik dat wilde doen."

Dat plan heeft ze aan de wilgen moeten hangen. ,,Er zijn veel dingen voor in de plaats gekomen", vertelt Visser. Zo speelde ze in verschillende series. ,,Na het contract met Miss Universe heb ik besloten in Los Angeles te blijven, maar ik had toen niet verwacht dat het voor zo lang zou zijn. Ik kreeg mijn Green Card en was tien jaar lang actief in de showbusiness."

Visser speelde onder meer in series als Beverly Hills 90210, Baywatch en Blossom. ,,Ook heb ik drie jaar lang in de serie USA High gespeeld. Daarna ontmoette ik, alweer twintig jaar geleden, Phil op een blind date. Hij reisde als model de hele wereld over, dus hadden we dezelfde achtergrond."

Samen hebben ze de showbusiness vaarwel gezegd. "Iedereen verklaarde ons voor gek dat we alles op wilden geven, maar zelf hebben we daar geen seconde over na hoeven te denken."





Makelaar

Een tweede carrière als makelaar lag in het verschiet. Dat heeft Visser gedaan tot ze veertien jaar geleden moeder werd van Amelie. Hoewel Visser nooit meer in Nederland is gaan wonen, is ze haar thuisbasis Nieuwerkerk niet vergeten.

,,Mijn ouders wonen daar nog steeds, in hetzelfde huis waar ik ben opgegroeid en mijn broer woont dichtbij. De afgelopen dertig jaar zijn we bijna elke zomer naar Nederland gekomen en mijn ouders zijn ook jaarlijks naar de Verenigde Staten gegaan. Zo zijn we erg hecht gebleven. Ze weten alles van wat ik hier heb meegemaakt, kennen mijn vrienden en zijn zelfs op de scholen van Amelie geweest."

Hoewel Visser inmiddels met een licht Amerikaans accent spreekt, heeft ze de Nederlandse taal doorgegeven aan haar dochter. "Hoewel we thuis voornamelijk Engels spreken, omdat Amelie naar een Amerikaanse school gaat en Phil Amerikaan is, kan ze wel goed uit de voeten in Nederland. Toen ze klein was ging ze op zaterdagen naar de Nederlandse school in Los Angeles."

Sinterklaas

Haar gezin doet dan ook aan alle Nederlandse tradities. "We vieren Sinterklaas en Amelie heeft ook altijd haar schoen gezet. Ze is echt een halve Hollandse."

Ondanks haar faam is Visser nuchter en bescheiden gebleven. "Ik sta vandaag wel even stil bij het jubileum en zal er ongetwijfeld met mensen over praten, maar het leven gaat gewoon door. Ik sta om zes uur op en dan rijd ik Amelie naar school. Ook moet ik de hond uitlaten."