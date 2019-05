Vlaardinger aangehouden voor knock-out slaan van Rotterdammer in december

Een 22-jarige Vlaardinger is dinsdag aangehouden voor het bewusteloos slaan van een 27-jarige man uit Rotterdam. Dit gebeurde naar aanleiding van een tip die binnenkwam door aandacht in opsporingsprogramma Bureau Rijnmond.

De mishandeling vond plaats op 3 december 2018 op de Professor Poelslaan in Rotterdam West. Het slachtoffer liep een zware hersenschudding op. Hij kon zich daarna niets meer van de aanval herinneren. Daarna heeft hij drie maanden in de ziektewet gezeten.

Post

De Rotterdammer stond, na het boodschappen doen, voor zijn voordeur post te selecteren toen hij met één klap bewusteloos werd geslagen.

De man was waarschijnlijk een willekeurig slachtoffer. Volgens de politie had de agressieve man even daarvoor ruzie gehad met een vrouw. Mogelijk was hij daardoor gefrustreerd geraakt en heeft hij zijn agressie losgelaten op het willekeurige slachtoffer. De verdachte liep vervolgens door.