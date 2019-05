'Opereren bij brandwonden niet altijd nodig'

Als een patiënt diepe of grote brandwonden heeft opgelopen, is het soms beter om die wonden met speciale crèmes of wondbedekkers te behandelen dan te opereren. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Harald Goei.

Hij keek naar de genezingsduur van bijna 150 patiënten van het brandwondencentrum Rotterdam. Wat voor littekens hebben zij na de genezing?

De dieptebepaling van een brandwond is belangrijk voor de behandelkeuze van de brandwond, meent hij. "De diepte kan heel nauwkeurig worden ingeschat door een brandwondenarts, met behulp van laser doppler imaging (LDI)", vertelt Harold. Hierbij wordt met een dunne laserstraal het wondgebied gescand.

De LDI geeft als uitkomst drie verschillende mogelijkheden: een verwachte snelle genezingsduur (binnen 14 dagen), een gemiddelde genezingsduur (14 - 21 dagen) en een trage genezingsduur (langer dan 21 dagen).

Noodzaak operatie

"Aan de hand van deze dieptebepaling kun je als clinicus besluiten of een operatie noodzakelijk is, of dat speciale crèmes of andere wondbedekkers afdoende zijn om de wond te doen genezen.’’

Het opereren van brandwonden is bij sommige patiënten onvermijdelijk voor een goede genezing. "Echter, iedere operatie is er één. Met bijkomende risico’s. Een nadeel van opereren is dat het bijvoorbeeld altijd leidt tot zichtbare en voelbare littekens." Bovendien moet hiervoor elders van het lichaam gezonde huid weggenomen worden voor een huidtransplantatie.

"Als brandwondenarts wil je brandwonden genezen met zo min mogelijk littekens. Het is daarom essentieel om te onderzoeken wanneer een operatie echt noodzakelijk is."