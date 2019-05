Vlaardingen houdt Viking-toernooi: Kubb

De meeste mensen kennen het wel van het strand of de camping: het gooien van een stok naar een stel houten paaltjes. Maar het is een echte sport met de naam Kubb. En in Vlaardingen is volgende maand een groot toernooi.

Omdat de sport is uitgevonden in Scandinavië hebben ze het toernooi omgedoopt tot het Vlaardingse Viking-toernooi. De vereniging heeft zo'n dertig leden.

Geen makkie

Martijn Odijk leerde de sport vijftien jaar geleden kennen, tijdens een vakantie in Noorwegen. Een vriend hoorde zijn verhaal aan en maakte van een houten balk de onderdelen voor Kubb.

"Je speelt het spel met zes paaltjes en een stok", legt Odijk uit. "En het lijkt misschien op wat gooien, maar er komt heel wat tactiek bij kijken."

Volgens Odijk heeft het spel daardoor wat weg van Pétanque, door veel mensen ook wel Jeu de Boules genoemd. "Ook bij dat spel gaat het om het tactisch gooien."

Maar om nu te zeggen dat het een heel zwaar spel is, dat gaat volgens Odijk ook weer te ver. "Het wordt ook wel een two-handed-game genoemd. Want in je ene hand heb je een stok en in de andere hand een biertje."



Aan de andere kant benadrukt Odijk dat tijdens het toernooi in Vlaardingen niet iedereen staat te roken of te drinken.





Toernooi

Om het spel bij het grote publiek meer bekendheid te geven wordt op 15 juni in Vlaardingen een toernooi georganiseerd. "Iedereen kan zich inschrijven", zegt Odijk.

"Je kan je inschrijven als team. Meestal bestaat zo'n team uit drie personen. Maar je kan ook alleen komen en dan proberen we je in te delen bij een andere ploeg."