Aanhouding na knock-out slaan

Op maandag 3 december 2018 rond 20:48 uur werd zonder enige reden een man bewusteloos geslagen. Het slachtoffer was even naar een supermarkt gelopen op de Franselaan. Toen de 27-jarige bewoner even later terugkwam en zijn post bekeek bij zijn woning werd hij van achteren benaderd door een man die hem zonder enige aanleiding neersloeg. De man ging gelijk “out” en werd even later door omstanders opgevangen. De dader was inmiddels achter de vrouw aangelopen met wie hij aanvankelijk daar liep, in de richting van de Pasteursingel in de wijk Spangen. Het slachtoffer liep door de klap een zware hersenschudding op en had geen enkel idee wat er was gebeurd. Pas na drie maanden kon hij zijn werk weer volledig hervatten. Gelukkig waren er bewakingsbeelden van de mishandeling voorhanden waarop het hele voorval te zien was.