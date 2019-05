Provincie versoepelt regels woningbouw

Zuid-Hollandse regio’s mogen in hun nieuwe woningbouwprogramma’s 30 procent meer woningen inplannen dan nodig is volgens de voorspellingen. Daarmee wil de provincie voorkomen dat er te weinig woningen zijn als plannen uitvallen of vertragen.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra wil met de maatregel een impuls geven aan de woningbouw in Zuid-Holland, maar benadrukt dat het niet alleen om cijfers gaat: "Met deze maatregel hopen we dat uiteindelijk 100 procent van de woningbehoefte daadwerkelijk gerealiseerd wordt, zodat voor iedereen in Zuid-Holland een geschikte woning is."

De maatregel komt voort uit het Actieplan Woningbouw dat de provincie eind 2018 heeft gelanceerd.

Brandbrief

Begin april stuurden vijf grote woningcorporaties nog een brandbrief aan de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de gemeente Rotterdam over de woonvisie 2030.

De gemeenteraad zou de cijfers en prioriteiten rondom sociale woningbouw niet op orde hebben. Volgens Havensteder, Woonbron, Vestia, Woonstad Rotterdam en SOR is er in 2030 een tekort van ruim 9 duizend betaalbare woningen in Rotterdam.