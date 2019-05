Dag na degradatie nemen Excelsior-spelers afscheid van elkaar

De degradatie is hard binnengekomen in Kralingen. "Het was vooral erg stil," zegt Jerdy Schouten. "We zouden samen ontbijten, maar er is amper eten gepakt. De trainer en Ferry de Haan hebben nog wel iets gezegd, alle spelers zijn nog steeds stil en aangeslagen."

Een trouwe supporter van Excelsior laat zich door de degradatie niet kennen. Hij kwam donderdag al langs de club om als eerste zijn seizoenskaart te verlengen. Dat kan alleen pas vanaf vrijdag.