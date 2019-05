Op jacht naar duizend soorten

Ook de geoorde fuut is al gezien in het nieuwe natuurgebied. Foto Thomas van der Es

Chris Natuurlijk is zaterdag 25 mei te gast in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, een nieuw natuur- en recreatiegebied vlakbij de stad Dordrecht. De landbouwpolder is omgetoverd tot wetland, een natte schakel tussen de Dordtse- en Sliedrechtse Biesbosch. Mensen kunnen er paardrijden, wandelen of fietsen.

Prille natuur

De natuur achter de Zeedijk moet nog groeien, maar de eerste planten en dieren hebben de plek al gevonden. Samen met boswachters Jacques van der Neut en Thomas van der Es van Staatsbosbeheer, trekt Chris Natuurlijk het gebied in.

Onderweg vertellen de boswachters en andere gasten over de activiteiten die er later die dag zijn te doen voor de bezoekers van de open dag in de Hania's polder langs de Oude Veerweg en bij de Bezinkplas aan de Nieuwe Merwedeweg.

Het is de publieksopening van het gebied, dat niet alleen functioneert als natuur- en recreatiegebied, maar ook de waterkwaliteit op het Eiland van Dordrecht moet verbeteren.

Meetellen

In Chris Natuurlijk klinkt het startsein voor de 1000-soortenweek, de eerste grote steekproef van de stand van de natuur in het nieuwe gebied.

Van de geoorde fuut tot de koninginnenpage, Staatsbosbeheer en de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch roepen iedereen op om mee te tellen en alles wat bloeit, groeit en zoemt door te geven op de site waarneming.nl

Luister zaterdag 23 mei van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond