Foto: AS Media

De verdachte van een steekpartij op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid op 18 mei blijft twee weken langer vastzitten, meldt de politie.

De verdachte is voorgeleid en in bewaring gesteld. Bij de steekpartij is een vrouw zwaargewond geraakt.

De vrouw was meerdere keren gestoken. Een beautysalon werd na de steekpartij verzegeld. Volgens de politie zijn de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar.