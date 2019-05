Stille test met luchtalarm toch te horen

Een stille test met het maandelijkse luchtalarm van de brandweer is donderdag in de regio Rijnmond toch anders gegaan. Door een menselijke fout ging het alarm heel kort toch op diverse plaatsen af. Er kwamen meldingen uit onder meer Hardinxveld-Giessendam, Zwijndrecht en Rotterdam-Zuid.

De 'stille test' zou worden uitgevoerd voor het luchtalarmpunt in Hoornaar. Recent zou daar het alarm niet te horen zijn geweest.

De test werd uitgevoerd vanuit de meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Die bedient ook de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. "Door een menselijke fout is het luchtalarm toch op sommige plaatsen te horen geweest. Het is knap dat de mensen het hebben gehoord, want het signaal heeft niet eens een seconde geklonken."

De sirene wordt elke eerste maandag van de maand om 12:00 uur officieel getest.