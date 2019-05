Kamphuis en Blom fluiten finaleduels Sparta

Sparta begint zaterdagavond om 20:45 uur aan de eerste wedstrijd is het tweeluik van het seizoen. Ook de terugwedstrijd in Doetinchem begint op dat tijdstip. Als Sparta over twee duels de sterkste is, dan promoveert het naar de eredivisie.

In de halve finale van de play-offs was Sparta met duidelijke cijfers te sterk voor TOP Oss. In Brabant werd het 0-2, op Het Kasteel 3-0.